Copa Evo: o torneio de futebol boliviano que carrega o nome (e a influência) de Morales

Competição de sub-17 junta clubes locais e estrangeiros e tem lugar na província de Chapare, bastião do histórico ex-Presidente da Bolívia, que estará a apalpar terreno para as eleições de 2025. Oposição ameaçou fazer queixa à FIFA.

Afastado do poder desde Novembro de 2019, na sequência de uma contagem de votos polémica que lhe valeu a perda de apoio das Forças Armadas, o exílio apressado e um regresso festivo à Bolívia já com o seu ex-ministro das Finanças, Luis Arce, na presidência, o antigo chefe de Estado boliviano Evo Morales continua politicamente muito activo, particularmente na província do Chapare, onde está o núcleo duro dos seus mais fiéis apoiantes.