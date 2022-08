Quinta, na TV: aliens, presidiários e Tolkien, ainda com tempo para dar uma Volta a Portugal em Bicicleta

CINEMA

O Poder da Música

Cinemundo, 10h05

Álvaro Cruz (Joaquim de Almeida), um conceituado neurocientista impotente perante o Alzheimer da sua mãe, refugia-se no French Quarter de Nova Orleães, onde ouve a hipnotizante voz de Una Vida (Aunjanue Ellis) e se apercebe da capacidade regeneradora da música. Richie Adams (Inventing Adam) assina este drama baseado no romance homónimo de Nicolas Bazan, um neurocientista especializado no tema que, ao lado de Adams, também participa no argumento.

Papillon

Hollywood, 14h55

França, década de 1930. Henri “Papillon” Charrière é condenado a prisão perpétua por um delito que não cometeu. Enviado para cumprir a sentença na costa da Guiana Francesa, conhece Louis Dega, um famoso falsificador, de quem se torna amigo. Os dois fazem um pacto: em troca de protecção, Dega ajuda-o no seu plano de evasão. Com realização do dinamarquês Michael Noer, um remake da célebre obra realizada, em 1973, por Franklin J. Schaffner, com argumento baseado nas autobiografias em que Henri Charrière conta a sua incrível história de coragem e resiliência.

O Predador

Fox Movies, 21h15

Uma equipa de comandos é contratada pela CIA para resgatar elementos da guerrilha na selva da América Central. A missão corre como o planeado, mas no regresso o grupo depara-se com um predador — um assassino praticamente invisível que começa a matar, um por um, todos os elemento do grupo, até que o líder (Arnold Schwarzenegger) decide passar de presa a caçador. Um clássico do cinema de acção dos anos 1980, realizado pelo mestre John MacTiernam (Die Hard; A Fúria do Herói).

Dia da Independência

Fox, 23h55

Uma interferência nos sistemas de comunicação do mundo inteiro é o primeiro passo da invasão da Terra por uma poderosa raça alienígena, que obrigará todas as nações a lutar em conjunto para garantirem a sobrevivência da raça humana. Um blockbuster sci-fi pioneiro de Roland Emmerich, vencedor de um Óscar pelos efeitos especiais, que conta com Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pulman nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Democracia Animal

RTP2, 16h

Esta série documental de dois episódios, assinada por Emma Baus, traz-nos um novo olhar sobre a “lei da selva” que põe em causa a ideia de que foram os gregos que inventaram a democracia. O comportamento de espécies animais, captado no Botsuana, França e Inglaterra, que dão ao indivíduo a oportunidade de se manifestar e participar nas decisões colectivas, prova a existência de uma democracia ancestral entre os bichos.

Filhos do Sol

História, 22h15

O desaparecimento dos Astecas, Incas e Maias — cujos vestígios estão agora enterrados nas ruínas da capital Asteca Tenochtitlan na actual Cidade do México, nos templos Maia ou na fortaleza Inca de Machu Picchu — deu origem a muitos mitos sobre a sua ascensão impressionante e queda trágica. Esta minissérie documental de três episódios, cada um dedicado a uma destas civilizações, explora a história destes povos influentes com a ajuda de tecnologia de última geração.

J.R.R. Tolkien, O Criador de Mundos

RTP2, 23h26

Em estreia na RTP2, o documentário de Simon Backès que procura reconstituir a génese da obra (gigantesca e parcialmente inacabada) de Tolkien (1892-1973), um homem aparentemente pacato de vida interior imensamente rica. Traduzidos para mais de sessenta idiomas, os seus livros marcaram a imaginação de milhões de leitores em todo o mundo e continuam a motivar adaptações multimilionárias para o cinema e televisão. Tudo baseado numa maravilhosa aventura da mente.

DESPORTO

83ª Volta a Portugal em Bicicleta

RTP1, 15h

A RTP volta a assumir-se como televisão oficial da Volta a Portugal, mergulhando nas emoções e pormenores da maior competição nacional de ciclismo, entre 4 e 15 de Agosto. Marco Chagas e Hugo Sabido acompanham a prova e Pedro Teichgraber dá-nos as primeiras reacções dos vencedores e vencidos do dia, enquanto João Pedro Mendonça será o narrador de todas as etapas disputadas pelas 18 equipas em competição, ao longo dos quase 1600 km a percorrer. Hoje será emitido o Prólogo, Lisboa - Lisboa.