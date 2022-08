Falta de médicos nas urgências. Um terço dos internos de ginecologia/obstetrícia assinou carta enviada à ministra

Sindicato independente dos Médicos diz que dos 281 internos da especialidade, “cerca de 100 já assinaram a carta” na qual dizem que vão entregar escusas de responsabilidade sempre que as escalas não cumpram o que está definido em regulamento.

Um terço dos médicos internos da especialidade de ginecologia/obstetrícia já assinaram a carta enviada à ministra da Saúde, na qual informam que irão entregar escusas de responsabilidade sempre que as escalas de urgência não cumpram o definido no regulamento e que irão entregar minutas de recusa de realização de trabalho extraordinário acima das 150 horas anuais definidas por lei. Desde o início do ano, a Ordem dos Médicos já recebeu 269 pedidos de escusa de responsabilidade de clínicos de várias especialidades.

Em declarações ao PÚBLICO, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) adiantou que “dos 281 internos de ginecologia/obstetrícia [dos vários anos de formação], cerca de 100 já assinaram a carta”. “Mas a todo o momento temos mais colegas a assinar”, disse Jorge Roque da Cunha, referindo que a carta foi enviada esta terça-feira à ministra da Saúde. Oficialmente, até ao momento, ainda não houve uma resposta por parte do ministério.

Na carta, divulgada publicamente pelo SIM, os internos informam que, por considerarem “as medidas até hoje aprovadas são insuficientes para a resolução das dificuldades sentidas diariamente na prestação de cuidados” irão entregar, a nível individual, junto das administrações hospitalares minuta de recusa de realização de mais de 150 horas extraordinárias por ano e/ou minuta de recusa de realização de mais de 12 horas, a título de trabalho suplementar, a cumprir num único período, em cada semana de trabalho.

Informam igualmente que irão entregar minutas de escusa de responsabilidade sempre que estiverem destacados para trabalho em urgência e as escalas não estiverem de acordo com o regulamento que define a constituição das equipas médicas nos serviços de urgência.

Roque da Cunha salienta que estas declarações são individuais, mas admite que um número muito semelhante ao de internos que já assinou a carta terá entregue as minutas de recusa de realização de mais horas extras além das previstas na lei e que também não andará longe o número de internos a entregar escusas de responsabilidade. “A esmagadora maioria dos locais tem dificuldade na constituição das equipas”, diz, recordando que o sindicato já entregou propostas ao Ministério da Saúde relativas à organização do trabalho médico, incluindo nas urgências.

Questionado sobre se a carta pode contribuir para o aumento de ansiedade das grávidas, o dirigente do SIM afirma que esta atitude dos internos “é na defesa dos cidadãos”. “Mesmo que as escalas sejam insuficientes, os médicos não deixam de ir. Sabendo o Ministério da Saúde que a situação é complicada, tem aqui mais um incentivo para ultrapassar os problemas de forma célere. A ansiedade criada é responsabilidade do ministério, porque tem andado a protelar o problema.”

Já sobre se esta iniciativa pode ser replicada por internos de outras especialidades, Roque da Cunha refere que a insuficiência de elementos acontece também nas escalas de medicina interna, pediatria e anestesiologia. E, por isso, admite que internos de outras especialidades possam tomar atitudes semelhantes “para defenderem os seus doentes”.

O presidente do Colégio de Ginecologia/Obstetrícia da Ordem dos Médicos alertou, em declarações à Lusa, que o não cumprimento do regulamento das equipas nos serviços de urgência, apontado pelos médicos internos que apresentaram escusas, pode levar à retirada da idoneidade formativa. “A questão de se exceder as horas extra de trabalho previstas [150 por ano] e a eventualidade de poderem não estar acompanhados é fundamental para a Ordem e para os colégios”, disse João Bernardes.

Mais pedidos de escusa de responsabilidade

O bastonário da Ordem dos Médicos também reagiu a esta carta em declarações à RTP3, referindo tratar-se da “ponta o icebergue” e que as escusas de responsabilidade funcionam como “um grito de alerta, mas sobretudo como uma denúncia de que as situações não estão bem”.

Num balanço feito ao PÚBLICO, a Ordem dos Médicos revela que desde o início do ano “já recebeu 269 pedidos” de escusa de responsabilidade de clínicos de várias especialidades. “A maioria dos pedidos surgiu de médicos que trabalham na região de Lisboa e Vale do Tejo (164). Da região Norte chegaram 56, do Centro 28 e do Algarve 21.”

A Ordem ressalva que podem existir mais pedidos de escusa além destes, já que outros pedidos terão sido feitos directamente aos hospitais, secções regionais ou ao conselho regional, não tendo a Ordem acesso directo a esses registos.

Quanto a comparações com os dois anos anteriores – e apesar desta ressalva, que é válida para os vários anos -, os valores de 2022 são já muito superiores. Em 2021 chegaram 184 pedidos à Ordem e em 2020 foram 193.