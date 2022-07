Grávidas já podem consultar online horários das urgências e dos blocos de partos

Já está disponível online, no Portal do SNS, informação com os horários das urgências de ginecologia/obstetrícia e blocos de partos. Desta forma, todas as grávidas e mulheres que precisem de cuidados urgentes podem saber quais as unidades do SNS com limitação de horários em todos os distritos do continente. A informação é actualizada semanalmente e sempre que existam alterações que o justifiquem. Os horários actualmente disponíveis são referentes a esta semana.

“Criado sob proposta da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos, este motor de busca tem como fonte o SIIP - Sistema Integrado de Informação de Prestadores, sendo a actualização da informação prestada da responsabilidade das unidades da saúde e das respectivas Administrações Regionais de Saúde”, explica o Ministério da Saúde, em comunicado.

Tal como já tinha sido anunciado pelo coordenador da comissão de acompanhamento para as maternidades e urgências obstétricas, é possível consultar esta informação no Portal do SNS, através da sua página inicial. É lá que se encontra o item Urgência Obstétrica/Ginecológica e Blocos de Partos. Carregando nesse link, os utentes são remetidos para uma outra página onde se selecciona o distrito e se obtém informação sobre os horários diários de todas as urgências obstétricas e blocos de partos locais.

“Por regra, a actualização é realizada às segundas-feiras, sendo revista todas as sextas-feiras, altura em que é introduzido também o horário de funcionamento na segunda-feira da semana seguinte. Uma vez que a informação é dinâmica, aconselha-se os utentes a consultarem o motor de busca antes de se deslocarem a estes serviços de saúde”, reforça o ministério no seu comunicado.

Restrições previstas para o fim-de-semana

A informação disponível contempla os horários em que as urgências e os blocos de parto estão a funcionar. Por exemplo, de em determinada unidade se diz que a urgência está aberta entre as 00h00 e as 21h00, quer dizer que durante desse horário não existem constrangimentos. Se determinado dia da semana não aparece, por exemplo no horário do bloco de partos, significa que nesse dia esse serviço está encerrado.

Numa consulta aos dados disponíveis, é possível perceber que estão previstas restrições em vários distritos para esta sexta-feira e fim-de-semana. Por exemplo, no Hospital de Braga existem limitações quer na urgência como bloco de partos para sexta, sábado e domingo. No caso do Hospital de Abrantes, no domingo, a Urgência obstétrica/ginecológica estará a funcionar entre as 00h00 às 9h00, à semelhança do que acontece com o bloco de partos. Nas caldas da Rainha, o bloco de partos vai estar encerrado todo o domingo.

A Sul, o Hospital de Abrantes terá a urgência e o bloco de partos a funcionar entre as 00h00 as 9h00. Também no Hospital Nossa Senhora do Rosário (que pertence ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo), estão previstas restrições na urgência e nos blocos de partos durante o fim-de-semana. No sábado os dois serviços estão abertos das 00h00 às 21h00 e no domingo das 09h00 às 00h00. No distrito de Lisboa não estarão previstos constrangimentos.

Em declarações à Lusa, o coordenador da Comissão de Acompanhamento, Diogo Ayres de Campos, disse que esta medida tem como objectivos “evitar que haja situações de risco neste Verão”. “Neste momento, temos o mapa de Julho de todos os hospitais que poderão ter problemas, quer na sala de partos, quer na urgência, e as dificuldades são nos sítios onde já temos tido algumas dificuldades”, referiu na altura, ressalvando que são “situações pontuais”.