Tábua celebra tradições e culturas do mundo em festival

As tradições e culturas da comunidade estrangeira a residir em Tábua dão o mote a um festival de quatro dias, com programa com muita música, gastronomia e artesanato, que chegará também aos concelhos de Anadia e Vagos.

“Vamos ter um programa muito rico. Uma mostra do dinamismo do concelho de Tábua, que tem uma comunidade estrangeira já bastante forte”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do Festival Culturas do Mundo, que ira decorrer de 11 a 14 de Agosto, hoje, no Jardim Sarah Beirão, em Tábua, o autarca destacou que esta iniciativa pretende alavancar o concelho de Tábua, no distrito de Coimbra.

Trata-se de um festival pensado em parceria com os municípios de Anadia e Vagos (distrito de Aveiro), no âmbito do projecto “Cultura 3 X 4”, liderado pelo Município de Tábua, que tem por objectivo a implementação de uma programação cultural em rede, para promoção e desenvolvimento do património cultural e natural, material e imaterial, enquanto elemento de diferenciação, coesão e competitividade dos territórios.

“Esta é a segunda de três candidaturas, servindo para apoiar agentes culturais fortemente prejudicados pela pandemia. Tem uma programação em rede, entre Tábua, Anadia e Vagos, que proporciona espectáculos idênticos nos três concelhos”, apontou o vice-presidente da Câmara Municipal de Tábua, António Oliveira.

António Oliveira indicou que o primeiro dia do festival (11 de Agosto) contará com uma mostra de folclore, com a participação de vários ranchos locais e do Grupo Cultural e Folclórico FS Tekovan, da Eslováquia.

A 12 de Agosto é celebrado o Dia Internacional da Juventude, onde participarão bandas jovens locais.

“Vão actuar três tabuenses residentes no concelho: Joana Martins, Eva Costa e o DJ Rodrigo Pinto. Vamos ter também a actuar uma banda do Reino Unido”, informou.

Já no terceiro dia do Festival actuarão bandas de vários países, estando ainda previsto o espectáculo do guitarrista de fado do concelho de Tábua, Diogo Mendes, que se fará acompanhar pelo espanhol Álvaro Prado, pela Academia Artística do Município de Tábua e pelo Coro Polifónico Municipal de Tábua.

No último dia, será apresentada a Orquestra Escolar da Academia Artística do Município de Tábua, estando também prevista a actuação da banda Zigoto, constituída por artistas de inúmeras nacionalidades.

Ainda nesse dia, terá lugar a actuação de uma banda da Bélgica e de um grupo de Tábua, bem como um espectáculo de “stand up comedy”, com Miguel 7 Estacas e João Dantas.

Todos os dias do espectáculo terão DJ a fechar a noite.

“A par destas actuações, teremos alguns “workshops”, exposições, “street-food” e artesanato de várias nacionalidades. A comunidade estrangeira local já ultrapassa os 10% da comunidade", concluiu António Oliveira.

A Street Food terá o total de nove espaços, com opções que vão da salsicha artesanal alemã ao tradicional hambúrguer, aos kebabs e variedades vegetarianas, que poderão ser acompanhadas por cerveja artesanal, entre outras.

Estarão ainda presentes 18 expositores no sector de artesanato e outras artes, disponibilizando aos visitantes um conjunto de produtos e serviços diversificados, representativos de diferentes culturas, como seja o artesanato, pintura ao vivo, tatuagens, piercings e terapias complementares, cosmética, produtos esotéricos, entre outros, em espaços dinamizados por pessoas naturais de diversos países.