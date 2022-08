Quarta, na TV: entre torres e Vedações, buscar o riso e a comunhão com a natureza

CINEMA

Passagem para a Índia

Fox Movies, 18h35

Duas mulheres inglesas, em viagem à Índia, travam amizade com um médico indiano (Victor Banerjee). A tensão surge quando uma delas (Peggy Ashcroft) acusa o clínico de a ter violado. O filme recebeu dois dos 11 Óscares para os quais foi nomeado, pela prestação de Ashcroft como actriz secundária e pela banda sonora original de Maurice Jarre. Baseado no romance de E.M. Forster, foi a última obra de David Lean (Lawrence da Arábia; A Ponte do Rio Kwai).

Vedações

TVCine Emotion, 22h40

Denzel Washington protagoniza e realiza esta adaptação ao cinema da premiada peça de August Wilson. Troy Maxson era um jogador de basebol prodigioso, mas nunca chegou a jogar nas ligas principais porque os atletas negros ficavam de fora. Hoje, trabalha como homem do lixo e não consegue evitar que a amargura o consuma, ao ponto de tomar decisões nocivas à sua própria família. Destaque para a participação de Viola Davis, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz secundária.

A Torre Negra

Fox, 23h54

Com realização de Nikolaj Arcel, que também co-escreve o argumento, baseia-se na série literária de Stephen King. Num mundo pós-apocalíptico, Roland Deschain (Idris Elba) busca a Torre Negra, lugar de convergência de todos os universos, que está prestes a ser destruída por Walter O’Dim (Matthew McConaughey), um poderoso feiticeiro. Roland e Jake Chambers (Tom Taylor), um rapaz de 11 anos com capacidades paranormais, vão tornar-se a última esperança da Humanidade.

Máquina Zero

Hollywood, 3h30

Adaptação da autobiografia do fuzileiro Anthony Swofford, o filme de Sam Mendes acompanha as reflexões de “Swoff” (Jake Gyllenhaal) nas missões da Guerra do Golfo. Este sniper especialista e os seus irmãos de armas apoiam-se no humor negro e absurdo para sobreviver ao deserto escaldante, num país que não compreendem, enfrentando um inimigo que não conseguem ver, por uma causa que lhes passa ao lado. Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black e Chris Cooper também fazem parte do elenco.

SÉRIE

Monty Python: Os Malucos do Circo

RTP2, 00h13

Oportunidade para (re)rever a segunda temporada da ousada, surreal, experimental, nonsense, pioneira e, para muitos, genial série da lendária trupe cómica britânica, originalmente exibida pela BBC entre 1969 e 1974. Um dos programas de comédia mais engenhosos e imaginativos da televisão britânica que continua a inspirar novas gerações de humoristas.

DOCUMENTÁRIOS

A Busca pela Natureza

RTP2, 16h03

Preocupado com a poluição dos oceanos e com os danos humanos no ecossistema planetário, Morgan Bourc’his, campeão mundial de mergulho livre e ambientalista, leva-nos numa viagem de numa sublime odisseia de simbiose com a natureza. Um documentário de Jean-Charles Granjon, com música de Georg Buljo, em estreia na RTP2.

Nações Unidas da Dança

RTP2, 20h33

Em estreia na RTP2, uma viagem documental de cinco episódios pelas danças tradicionais do mundo, com a história e as tradições que lhes são subjacentes a serem contadas através dos testemunhos emocionantes dos dançarinos que as perpetuam. Neste primeiro episódio programa-se um mergulho no riquíssimo universo das danças do Bali, a ilha indonésia em que esta expressão cultural conhece uma multiplicidade de formas e aplicações diferentes e centenárias.

INFANTIL

Buzz Lightyear

Disney+, streaming

O lendário astronauta Buzz Lightyear e a sua tripulação são deixados num planeta hostil situado a milhões de anos-luz da Terra. Buzz tenta encontrar um caminho de regresso através do espaço e do tempo, mas Zurg e o seu exército de robôs tudo farão para o impedir. Os já históricos estúdios Pixar trazem-nos este spin-off da acarinhada saga Toy Story, realizado e escrito por Angus MacLane (co-realizador de À Procura de Dory), com as vozes de Chris Evans, Keke Palmer, Peter Sohn e Taika Waititi.