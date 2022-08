Pelo realizador de Ex Machina um filme com Eva à solta num país das maravilhas alucinado.

Como metáfora, já vimos melhor: Harper (Jessie Buckley), recém-saída de um evento traumático, aluga uma mansão senhorial nas verdejantes províncias britânicas, com uma macieira no pátio da qual abocanha uma maçã. Pois, Adão e Eva, fruto proibido, etc., etc. E podemos achar que que se segue em Men, a terceira longa-metragem do romancista Alex Garland, é um resultado dessa mordidela.