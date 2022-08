As férias estão aí e ainda não tens planos (ou dinheiro)? Eis algumas ideias baratas

As férias estão à porta, mas o orçamento ficou pelo caminho? Não te preocupes, há programas que não requerem um grande investimento, mas prometem ser divertidos. Marta Durán (@boleiasdamarta) e João Amorim (@followthesuntravel) são especialistas em viajar (principalmente de mochila às costas — “a forma mais barata”) e dão uma ajuda.

Apanhámo-los juntos, a percorrer os Caminhos de Santiago, que interrompem para dar algumas ideias. A primeira já está dita:

Caminhos de Santiago

O percurso está marcado desde Lisboa, mas pode iniciar em diferentes pontos, como no Porto, em Valença, Braga — onde Marta escolheu começar, passando pelo Gerês. “A estadia é feita nos albergues, que custam cinco euros por noite em Portugal, seis euros em Espanha”, diz.

As refeições podem ser feitas com recurso a um campingaz, sugere, ou em restaurantes, que na zona de Braga e Gerês até “não são muito caros”. Se gostas de caminhar (muito), este plano pode ser o ideal.

… ou caminhadas em geral

Qualquer programa que consista em “sair de casa, pôr a mochila às costas e explorar” é uma opção em conta.

Uma “boa viagem de Verão” poderá ser a Rota Vicentina, com início em Sagres e a terminar em Lagos, ou com início em Porto Covo e fim em Sagres, sugere Marta. “E pode prolongar-se pelos dias que quisermos. Ao longo da caminhada há vários parques de campismo.”

Pelo caminho, podes apanhar sol e descobrir praias verdadeiramente paradisíacas.

Roadtrip pelas quintas da Portugal EasyCamp

Se tens uma autocaravana ou uma carrinha equipada com o que precisas para viver, estás com sorte — já que o aluguer destas “está cada vez mais caro”. Se não, podes optar pelo aluguer de uma destas ou de uma rooftop tent e, sugere João Amorim, “fazer uma roadtrip pelas quintas que fazem parte da Portugal EasyCamp”.

Como funciona? A EasyCamp é uma rede de agro-turismo que dá a oportunidade de conhecer espaços rurais do país e a possibilidade de passar a noite em troca da compra de produtos lá produzidos. Conhecer sítios, pessoas e comida: o que mais pedir?

Pedalar por aí

Já ouviste falar em cicloturismo? Marta é uma grande fã. E é simples: “Pões duas mochilas agarradas à bicicleta e percorres vários caminhos por Portugal ou até por Espanha.” No seu caso, já viajou assim até à Guiné-Bissau... mas não exageremos?

Visitar os Picos da Europa

Os Picos da Europa, em Espanha, são considerados um dos melhores destinos montanhosos da Europa. E João aconselha uma visita a esta zona. A proximidade com Portugal pode facilitar a viagem. Uma ideia: reúne um grupo de amigos, partilha carro e procura sítios para acampar.

Voos baratos e dormidas em sofás

Se gostas de aventura e queres sair do país, arrisca numa viagem mais ou menos aleatória que esteja a bom preço. Quando chegares ao destino, aposta no couchsurfing (ficar a dormir no sofá de desconhecidos) — “foi assim que viajei pelo mundo”, assegura Marta. É gratuito.

Se preferires uma opção mais segura, podes optar por um hostel. É barato e podes conhecer pessoas novas.

Andar à boleia pela Islândia

João já percorreu a ring road islandesa, a estrada que “anda à volta” do país, e garante que ficou muito barato. “Fiquei em parques de campismo, em casa de pessoas, andei à boleia ou de bicicleta e comi em sítios baratos”, assegura. O problema é mesmo o bilhete de avião. Talvez esta fique para o ano?