Estás a fazer férias de mochila às costas? Queremos ver

Andas por aí de mochila às costas? Queremos saber para onde vais, as surpresas que vais encontrando pelo caminho, como fazes para comer ou para dormir... e como estão essas costas. Porque apesar de não estarmos de férias, ficamos felizes por saber que estás — e somos fãs de aventuras.

Até este domingo, envia-nos foto de um momento especial das tuas férias de mochila às costas para o email publicop3@gmail.com com a palavra "Mochila" no assunto. Se quiseres, acrescenta uma pequena descrição. Pode ajudar-nos a tirar ideias — além das que já reunimos aqui. A imagem deve estar em formato .jpg ou .png. Vamos publicar as que mais gostamos.