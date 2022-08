Onda de violência durante o período eleitoral brasileiro parece inevitável

O sábado, 9 de Julho, era dia de festa para Marcelo Aloizio de Arruda, um guarda municipal de Foz de Iguaçu. Militante do Partido dos Trabalhadores (PT), decidiu escolher como tema para a festa do seu 50.º aniversário a campanha do partido para as eleições. As paredes estavam decoradas com balões vermelhos e fotografias do ex-Presidente Lula da Silva, candidato às eleições de 2 de Outubro.