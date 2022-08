Oeste dividido com a localização do novo hospital para a região

Os concelhos do norte da região Oeste não se revêem no estudo da Universidade Nova que considera o Bombarral como a melhor localização para o futuro hospital, considerando que o mesmo deverá ficar nas Caldas da Rainha. Este município lidera, naturalmente, essa contestação, seguido por Alcobaça e Nazaré para quem um hospital no Bombarral já fica demasiado a sul.

A Assembleia Municipal das Caldas da Rainha aprovou por unanimidade uma moção que critica o uso exclusivo de critérios de distância e acessibilidade de todos os utentes para definir a localização daquele equipamento. “Estes resultados são baseados em métricas de contornos discutíveis”, diz o documento, que questiona se foi tido em conta a estrutura etária e as patologias prevalentes da população e se foi considerada a componente turística da região com “a necessidade de assegurar cuidados de saúde hospitalar à população sazonal”, sobretudo em Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Alcobaça e Nazaré.

“Estamos perante um erro político grave de avaliação da natureza do investimento público na construção de um novo hospital e da desconsideração política da análise multicritério ponderada e exaustiva que deve suportar a tomada de decisão pública do Estado”, dizem ainda os deputados.

A moção diz que também “foi esquecida a premissa de que um novo grande hospital precisa de ter na vizinhança uma estrutura urbana adequadamente dimensionada” pois, para atrair profissionais de saúde qualificados “serão necessárias estruturas como creches, escolas e bons equipamentos desportivos”. E num argumento muito caldense, os deputados alegam também que se deveria considerar a tradição assistencial das Caldas da Rainha, que tem na sua génese o primeiro hospital termal do mundo.

Actualmente, o hospital das Caldas (que, a par dos de Peniche e Torres Vedras faz parte do Centro Hospital do Oeste) é o maior empregador do concelho.

Outra crítica é o facto de se ter inserido no estudo o concelho de Mafra e não o de Rio Maior. Ambos não fazem parte da Oeste/CIM, mas o primeiro faz pender a localização mais para sul e o segundo fá-la-ia posicionar-se mais a norte.

Contactado pelo PÚBLICO, o coordenador do estudo da Universidade Nova para a localização do futuro hospital, Pedro Simões Coelho, diz que a sua equipa se limitou a seguir o que estava estabelecido no caderno de encargos do concurso da OesteCIM. “Não nos pediram nenhuma opinião sobre qual deveria ser o raio de abrangência do estudo”, disse aquele professor catedrático, explicando que o caderno de encargos estabelecia os concelhos do Oeste mais um conjunto de freguesias de Mafra.

“Mas por acaso chegamos a fazer uma simulação só com a área do Oeste [sem Mafra] e a hierarquia das localizações continuou a ser a mesma”.

Quanto a inserir Rio Maior no estudo, “isso é uma decisão de natureza política, à qual somos alheios, mas já quanto a Mafra dá-nos um enorme conforto saber que, com ou sem esse concelho, os resultados são semelhantes”.

O estudo aponta a Quinta do Falcão, no Bombarral, como a melhor posicionada para receber o hospital, seguido da zona norte do concelho de Torres Vedras perto da extrema sul do concelho do Bombarral. A terceira posição é também no Bombarral, junto ao nó norte da A8 e da linha do Oeste.

Pedro Simões Coelho diz que as seis localizações estudadas foram encontradas através de um estudo prévio que envolveu a consulta de vários stakeholders que as validaram e que os critérios também foram aceites por todos. O trabalho teve em conta o tempo médio de deslocação e distância ao futuro hospital, a proximidade das vias de comunicação e o tempo máximo de deslocação para responder a casos urgentes.

“Na localização encontrada 53% da população está a menos de 30 minutos de distância [do futuro equipamento] e mais de 40% está a menos de 25 minutos”, diz o investigador.

Quanto ao argumento de o hospital ficar num aglomerado populacional relevante, Pedro Simões Coelho diz que se trata de um critério mais subjectivo que dependerá de uma decisão essencialmente política. “Mas não é claro que isso seja um factor de atracção para os profissionais de saúde até porque os tempos de deslocação são relativamente curtos desde qualquer ponto da região para o futuro hospital”.

O estudo da Universidade Nova ainda não está completo. A divulgação da primeira fase, sobre a localização, destinou-se a aliviar a pressão dos autarcas que estavam muito focados nesse aspecto. Mas há uma segunda fase, em curso, sobre a procura dos cuidados de saúde na região que deverá estabelecer as valências e as especialidades do futuro hospital e o seu impacto nos hospitais vizinhos que actualmente acolhem utentes do Oeste.

O estudo foi adjudicado à Universidade Nova pela OesteCIM por 87.778 euros na sequência de um concurso público que teve mais quadro candidatos: Ipsos Apeme, IMR – Instituto de Marketing Research, Logistel, Quaternaire e Território XXI.