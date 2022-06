Bombarral e Torres Vedras são as localizações mais prováveis para o futuro Hospital do Oeste

A Quinta do Falcão, no Bombarral, ou a zona junto ao nó da A8 nos Campelos (limite norte do concelho de Torres Vedras e muito próximo do concelho do Bombarral) são as localizações mais pontuadas por um estudo da Universidade Nova de Lisboa para a instalação do futuro Hospital do Oeste. O documento tem apenas em conta uma “perspectiva de optimização da distância e do tempo necessários para a população da região do Oeste se deslocar entre o seu local de residência e o novo hospital” e deixa para mais tarde o estudo dos impactos sociais e económicos da criação do futuro hospital.