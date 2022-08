A 21 de Agosto, os rebanhos de Gouveia descem a serra da Estrela (em festa)

É a Transumância dos Rebanhos de Vila Nova de Tazem e a descida de caprinos e dos seus pastores, das “imediações do Vale do Rossim até Vila Nova de Tazem”, informa a autarquia de Gouveia, acontece a 21 de Agosto: é “um momento que recria a identidade e autenticidade de uma prática ancestral dos rebanhos da Serra da Estrela”, sublinha-se.

A transumância iniciou-se no início de Julho, com “a subida dos pastores e seus rebanhos para o Vale do Rossim” pelas razões óbvias: “em busca de pastos mais tenros e frescos, mais raros no sopé da montanha nos meses de Verão.”

A antecipar o fim do Verão, faz-se o trajecto inverso e regressa tudo à freguesia, “fugindo às condições climatéricas agrestes de altitude”.

Para marcar esta prática milenar, o trajecto e a chegada “são envoltos num clima de festa e animação, assinalando a expressão mais pura da tradição, cultura e afirmação da identidade própria da cultura serrana”. A iniciativa é organizada pelo pastor Joaquim Marvão, que “promove anualmente esta transumância”, contando com a parceria do município de Gouveia e da junta de freguesia de Vila Nova de Tazem.

Fotogaleria Cumprem o ritual secular da transumância, em busca de pastos mais verdes. Tiago Cerveira, um jovem "filho" da serra, fotografou um dia na longa solidão destes pastores, aqui cortada pela presença dos visitantes. Andreia Marques Pereira (texto), Tiago Cerveira (fotos)

A tradição, adianta a autarquia, integra este ano a rede cultural Terras da Transumância, que inclui também os municípios de Castro Daire e Seia, além da Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.

O programa de 21 de Agosto é aberto “a turistas, visitantes e todos os que queiram realizar esta experiência única”, incluindo a concentração (14h, Av. Dr. Joaquim Borges, em Vila Nova de Tazem) dos participantes. Logo de seguida, há transfer entre Vila Nova de Tazem e Vale do Rossim. O encontro com os rebanhos dar-se-á às 15h30, na zona do Rossim, “para início da descida”. Já noite cerrada, prevê-se que por volta das 22h30, dá-se a chegada a Vila Nova de Tazem. Logo de seguida, um “ceia com os pastores”.

A participação é gratuita mas “limitada à participação máxima de 50 caminhantes”. As inscrições estão abertas no Posto de Turismo de Gouveia (Jardim da Ribeira), por email (turismo@cm-gouveia.pt) e telefones 238 083 930, 962 033 099.