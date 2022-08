Montepio passa de prejuízos a lucros de 23 milhões no primeiro semestre

A melhoria da margem financeira e das comissões, bem como a redução dos custos com trabalhadores, contribuíram para que o Montepio passasse de prejuízos a lucros no primeiro semestre de 2022.

O Banco Montepio reportou lucros de 23,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, uma melhoria de mais de 56 milhões de euros face aos prejuízos que tinham sido registados em igual período do ano passado. A contribuir para este resultado esteve o aumento das receitas obtidas por via da margem financeira e das comissões, bem como a redução dos custos.

Os resultados foram comunicados pela instituição, esta segunda-feira, em documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “No primeiro semestre de 2022, o Banco Montepio apurou um resultado líquido consolidado positivo de 23,3 milhões de euros, comparando favoravelmente com os [prejuízos de] 33 milhões de euros registados no período homólogo de 2021, evidenciando o progresso registado pelo produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, a redução dos custos operacionais e as menores dotações para imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito”, pode ler-se no comunicado divulgado esta manhã.

No período em análise, o Montepio acumulou uma margem financeira de 120,6 milhões de euros, um aumento de 5,5% face ao ano passado, que reflecte “o aumento dos proveitos nas aplicações em títulos e tomadas de fundos, parcialmente mitigado pelo menor contributo da margem financeira comercial”. Já as comissões líquidas totalizaram 59,6 milhões de euros no primeiro semestre, uma subida superior a 8% que fica a dever-se aos “maiores proveitos relacionados com operações de crédito”, bem como às receitas obtidas com a manutenção e gestão de contas e com os serviços de pagamento.

O Montepio conseguiu, ainda, aumentar os resultados com operações financeiras para 20,7 milhões de euros, número que compara com o resultado negativo de cerca de 4 milhões de euros que era registado há um ano.

Por outro lado, os custos operacionais do primeiro semestre de 2022 ascenderam a 121,4 milhões de euros, uma redução de cerca de 6% face aos custos do mesmo período do ano passado. Esta redução é explicada pela diminuição dos custos com pessoal, em 6,8 milhões de euros, que resulta da “implementação do plano de ajustamento do quadro de colaboradores”.

O produto bancário fixou-se, assim, em 178,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, valor que corresponde a uma subida de quase 12% face a igual período do ano passado.

Também no que diz respeito à actividade comercial o banco conseguiu melhorias. A carteira de crédito a clientes (em termos brutos) totalizava 12.436 milhões de euros no final de Junho, mais 2% do que no final do ano passado, uma evolução que fica a dever-se, sobretudo, ao aumento de crédito a empresas em 105 milhões de euros (não é revelado qual o montante total da carteira de crédito concedido a empresas).

Ainda quanto ao crédito, o rácio de NPE (do inglês non performing exposures, ou exposições não produtivas, indicador utilizado para medir o crédito malparado) fixou-se em 7,7% no primeiro semestre, uma redução face aos 9,3% que eram registados em igual período do ano passado, que o Montepio justifica com a “implementação da política definida para a tomada de risco de crédito e as medidas que têm vindo a ser adoptadas nas áreas de acompanhamento e de recuperação de crédito”.

Ao mesmo tempo, os depósitos de clientes aumentaram em 249 milhões, face a Dezembro de 2021, e totalizaram 13.036 milhões de euros no primeiro semestre. Esta evolução é explicada, sobretudo, pelos clientes do segmento empresarial, que aumentaram os seus depósitos em 519 milhões face ao final do ano passado, enquanto os particulares reduziram os depósitos em 270 milhões no mesmo período.

No que diz respeito à solidez do banco, o rácio common equity tier 1 aumentou em 2,3 pontos percentuais em relação ao ano passado e fixou-se em 12,6% no final do primeiro semestre de 2022.