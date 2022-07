Papa no Canadá: problemas de tradução, protestos e um perdão insuficiente

A visita de penitência do Papa Francisco ao Canadá termina este sábado ao fim de quase uma semana. Foi um pedido de perdão, várias vezes repetido, aos povos indígenas pelo papel da Igreja Católica no arrancar de milhares de crianças às suas famílias e culturas para os assimilar à força, obrigando-os a perder as suas ligações ancestrais e culturais com maus-tratos que muitas vezes redundaram em mortes.