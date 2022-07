Nos campos abandonados da aldeia de Valezim vai cultivar-se teatro, música e circo

A aldeia de Valezim, no concelho de Seia, distrito da Guarda, vai receber, em Agosto, a iniciativa cultural “Ocupar a Velga”, que permitirá que os terrenos agrícolas, agora abandonados, sejam “cultivados” com teatro, música e novo circo.

“Entre os dias 15 a 20 de Agosto, a aldeia de Valezim, no concelho de Seia, terá as suas velgas [o nome que é dado localmente aos pequenos campos cultivados que se distribuem nas encostas da Serra da Estrela] ocupadas, habitadas e cultivadas de forma diferente! Se outrora havia batata, centeio e milho, agora planta-se teatro, música e novo circo com o “Ocupar a Velga"”, adiantou a organização.

O evento cultural “Ocupar a Velga” é o mais recente projecto da associação Produção d’ Fusão, que tem o financiamento do Garantir Cultura, com o apoio da Junta de Freguesia de Valezim e da Associação Vallecinus.

Segundo os promotores, a “ocupação” cultural contará com a presença de Francisca Mantas Pinto, Amarelo Silvestre, Lígia Soares, Catarina Requeijo, Companhia Erva Daninha, O Gajo, Ana Felizardo, Pedro Rebelo, Rui Paixão e DJ Steven e Boozye, entre outros.

Foto Valezim Aldeias de Montanha

“O convite é para encher as ruas, largos e salões, para agitar os dias longos de Verão e as noites quentes de Agosto. Esperamos pelos reticentes e os curiosos, os entusiastas e os tímidos, as gentes da terra, os vizinhos e os que vêm de fora”, lê-se num comunicado.

A organização do evento elaborou um programa que inclui actividades em vários locais da aldeia de Valezim (programa completo no Facebook da Produçao d’ Fusão).

“Para os mais novos, a semana começa mais cedo, no salão paroquial [das 14h às 16h30], com a segunda edição do miniLAB de artes performativas, de 15 a 19, para crianças até aos 13 anos e com orientação da bailarina Francisca Mantas Pinto”, adiantou.

De 17 a 20 de Agosto decorrerá a iniciativa “Sofá em Mi Maior - Peças sonoras para ouvir no sofá”, por Amarelo Silvestre com Lígia Soares (entre as 17h e as 20h, em vários locais).

No dia 17, a actriz e encenadora Catarina Requeijo abre a programação com “Muita Tralha, Pouca Tralha”, pelas 18h, no Terreiro Dona Luzia. Segue-se, pelas 21h30, no Ringue, o espetáculo da companhia portuense Erva Daninha, que apresenta “Rasto”, um espectáculo de circo contemporâneo “que mostra como os homens todo-o-terreno procuram o equilíbrio, entre muitas acrobacias no tractor”.

No dia seguinte, às 21h30, no Salão Paroquial, Catarina Requeijo, apresenta “Memórias de uma Falsificadora”, que relata “a história de Margarida Tengarrinha e a vida na clandestinidade desta e tantas outras mulheres durante o período do Estado Novo”.

Foto O Gajo (João Moreira) com a sua viola campaniça PAULO PIMENTA

Segue-se, no dia 19, à noite, no jardim da igreja antiga, a actuação de O Gajo.

No dia 20, último dia do evento, o programa inclui uma caminhada (8h), entretenimento para crianças com Ana Felizardo (15h - 18h), “showcooking” por Pedro Rebelo (17h, Salão Paroquial), a atuação de Albano/Rui Paixão (ex-Cirque du Soleil, pelas 21:30, no Ringue) e a festa de encerramento, com os DJ Steven e Boozye (22:30, jardins do Clube Recreativo Educativo Valezinense).

A Produção d’ Fusão é uma associação sem fins lucrativos, que tem sede em Valezim (Seia), é gerida por Patrícia Soares e Filipe Metelo, e integra nos seus órgãos sociais vários produtores nas áreas da dança, teatro, artes plásticas e música.