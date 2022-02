Lígia Soares fala-nos sobre aquilo que não conseguimos controlar

A louça por lavar, a roupa na máquina, por estender, o filho com os trabalhos de casa por fazer, o almoço por tratar, o gato por levar ao veterinário, a declaração trimestral da Segurança Social por emitir. A fadiga de todas as pequenas tarefas que nos consomem tempo e energia, mas com as quais temos de lidar. Depois há a outra vida: a que está fora das portas de casa. No caso de Lígia Soares e Rafaela Santos, parte dessa outra esfera tem sido Desempenho, peça produzida pela companhia Amarelo Silvestre, que se estreia esta sexta-feira no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, em Viseu.