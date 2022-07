Sexta na TV: A Criada, urgências e pompons revolucionários

CINEMA

Judy & Punch - Amor e Vingança

AMC, 22h13

Inglaterra, meados do século XVII. Judy (Mia Wasikowska) e Punch (Damon Herriman) criaram um espectáculo de marionetas que se tornou um êxito. A vida corre-lhes bem até o alcoolismo dele causar uma tragédia tão grande que desperta nela um incontrolável desejo de vingança. Mirrah Foulkes estreia-se na realização com esta comédia negra.

A Criada

RTP2, 22h58

Thriller erótico do sul-coreano Park Chan-wook, a partir de um romance da britânica Sarah Waters. Na década de 1930, a Coreia encontra-se subjugada ao Japão. Sook-Hee é contratada como empregada de Hideko, uma jovem órfã japonesa que é a única herdeira de uma grande fortuna e que tem como tutor um tio autoritário e dominador. Sook-Hee não está ali por acaso: é aliada de Fujiwara, um vigarista que planeia conquistar o coração de Hideko, casar-se com ela e mandá-la para um hospício. Tudo muda quando a amizade entre as duas raparigas se transforma em algo mais.

Transcendence - A Nova Inteligência

Fox, 00h27

Realizado por Wally Pfister (conhecido pela direcção de fotografia em filmes de Christopher Nolan), um techno-thriller sobre inteligência artificial, que explora as implicações éticas e sociais da possibilidade de transferir a consciência humana para uma máquina. Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall e Morgan Freeman ocupam os papéis principais.

A Melhor Oferta

RTP1, 1h22

Virgili Oldman é um famoso e multimilionário coleccionador de arte obcecado pelo corpo feminino. Certo dia, recebe um telefonema de uma jovem herdeira de um colossal património familiar, que lhe pede que avalie o seu acervo. Virgili vai encontrar um paraíso artístico, mas também uma estranha mulher que vai alterar a sua existência para sempre. Com argumento e realização de Giuseppe Tornatore, um filme romântico sobre o amor e as suas representações, com Geoffrey Rush, Donald Sutherland e Jim Sturgess no elenco.

DOCUMENTÁRIOS

As Filhas da Revolução Sexual

TVCine Edition, 22h

Dana Adam Shapiro, nomeado para o Óscar graças a Murderball - Espírito de Combate, realiza este documentário acerca das Dallas Cowboys Cheerleaders – “uma história de pompons, liberdade e patriotismo”, anuncia a sinopse. O sucesso e fenómeno gerados pela claque são enquadrados pelo impacto da revolução sexual, com foco em Suzanne Mitchell, a mulher que liderou o grupo entre 1976 e 1989.

911: Crisis Center

AMC Break, 22h

Estreia de uma série documental que vai aos bastidores de uma central de emergência do serviço norte-americano, para dar conta dos desafios enfrentados diariamente por quem lá trabalha. Numa função que exige calma e presença de espírito face ao rol infindável de chamadas a que é preciso dar resposta e encaminhamento, a pressão é imensa e constante. Os 16 episódios são debitados às sextas, em doses de quatro de cada vez.

SÉRIE

O Filme do Bruno Aleixo

SIC Radical, 2h53

Primeiro episódio da versão em minissérie do filme que transpôs para o cinema a personagem cómica que parece uma mistura entre um cão e um ewok. Com realização e texto de João Moreira e Pedro Santo (os seus criadores), conta com participações de Fernando Alvim, David Chan Cordeiro, João Lagarto, Adriano Luz, Manuel Mozos, Rogério Samora e Gonçalo Waddington.

INFANTIL

A Família Addams 2 (V. Orig.)

TVCine Top, 21h30

Segundo capítulo da adaptação ao cinema, de forma animada, das excêntricas e morbidamente divertidas personagens de Charles Addams, novamente com Conrad Vernon e Greg Tiernan na direcção. Desta vez, Mortícia e Gomez andam frustrados: os miúdos estão de tal modo focados na tecnologia que mal aparecem para jantar. É então que decidem juntar o clã para uma viagem a bordo da velha autocaravana. Oscar Isaac, Charlize Theron e Chloë Grace Moretz dão voz à versão original. Na dobragem lusa (amanhã, às 11h55) ouvem-se Filomena Cautela, Renato Godinho, Sónia Tavares e FF.