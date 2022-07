Sessão de terapia

É verdade que Carrère cultiva o estilo aventureiro, descomprometido e despegado, o de um homem inquieto que procura afanosamente um tesouro escondido, arqueologicamente falando, algo guardado num cofre selado e resguardado, bem fundo, no seu íntimo. Carrère começou por escrever ficção, passando depois a relatos baseados em factos reais, à maneira de Truman Capote e do seu A Sangue Frio — o caso de um homem que matou a família inteira, a história de uma mulher numa pequena cidade russa, a biografia do dissidente, também russo, Eduard Limonov, entre outros — mas abandonou estas incursões para se dedicar a uma personagem que o fascina e empolga, ele próprio. Com esta prática em mente, escreve uma espécie de “jornalismo pessoal, com extrema bravura e absoluta candura, num estilo directo e contundente. Ele mesmo diz que “não conhece nada para além do seu ego”, um poço sem fundo onde jazem a melancolia, uma vaidade imensa e uma aversão aos compromissos sentimentais, familiares e outros. Ele descreve, por exemplo, o colapso do seu segundo casamento, depois de umas férias no Sri Lanka onde o casal foi apanhado pelo tsunami de 2004. A tragédia, da qual escaparam ilesos, teve, no entanto, um forte impacto na saúde mental de Carrère. Numa tentativa para recuperar a sanidade e o equilíbrio, o autor, amante das filosofias orientais e praticante de Tai Chi, inscreveu-se num retiro de meditação, em França. É com esta experiência que começa Yoga, o relato da trajectória convulsa e acidentada da mente e do corpo de um homem diagnosticado como bipolar e que decide escrever e analisar detalhadamente todo o processo da sua doença e possível cura.