Liga dos Campeões: Fenerbahçe, de Jorge Jesus, eliminado no prolongamento pelo Dínamo Kiev

O Fenerbahçe, do técnico português Jorge Jesus, foi esta quarta-feira eliminado na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol ao perder em casa com os ucranianos do Dínamo Kiev, por 2-1, após prolongamento.

Em Istambul, depois do nulo da primeira mão, Buyalskyy deu vantagem ao Dínamo Kiev aos 57 minutos, numa altura em que o Fenerbahçe já actuava com menos um jogador, por expulsão de Yuksek, aos 53.

Com os portugueses Crespo (lançado aos 63 minutos) e Bruma (77) como suplentes utilizados, a equipa de Jesus levou a decisão para o prolongamento graças a um remate certeiro do central húngaro Szalai, aos 89, na sequência de um canto marcado pelo brasileiro Lincoln, ex-jogador do Santa Clara.

Antes, aos 70 minutos, o Fenerbahçe tinha desperdiçado uma grande penalidade pelo avançado equatoriano Valencia.

No prolongamento, Karavaev, aos 114 minutos, acabou por resolver a eliminatória e deixou Jesus fora da ‘Champions’, naquele que era um dos principais objectivos assumidos pelo clube turco quando anunciou oficialmente a contratação do técnico português.

O Fenerbahçe cai para a Liga Europa, enquanto o Dínamo Kiev vai defrontar os austríacos do Sturm Graz na terceira pré-eliminatória do Caminho das Ligas da ‘Champions’.