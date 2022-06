Fenerbahçe, de Jorge Jesus, contrata Lincoln ao Santa Clara

O médio de 23 anos chegou ao Santa Clara no início da época de 2019/20, proveniente do Grêmio, mantendo-se três épocas nos açorianos, pelos quais disputou 110 jogos e marcou nove golos.

O Fenerbahçe, que oficializou no início do mês Jorge Jesus como treinador, informou nesta segunda-feira ter chegado a um acordo com o Santa Clara para a contratação do futebolista brasileiro Lincoln.

“O nosso clube chegou a acordo com o Santa Clara para a transferência de Lincoln Henrique. O futebolista virá a Istambul e fará os exames médicos, para prosseguirmos com o processo”, refere o clube turco nas redes sociais.

O Santa Clara, que apenas detém 40% da SAD do emblema açoriano, anunciou que votou contra a proposta de alienação dos direitos desportivos do atleta ao Fenerbahçe. Ainda segundo o clube açoriano, “a proposta apresentada não salvaguarda os interesses” do emblema insular, apesar de a decisão caber à SAD.

O médio de 23 anos chegou ao Santa Clara no início da época de 2019/20, proveniente do Grêmio, mantendo-se três épocas nos açorianos, pelos quais disputou 110 jogos e marcou nove golos. Na carreira, o jogador já passou pelo futebol turco, quando em 2018 foi emprestado pelo Grêmio ao Caykur Rizespor.