Oficial: Jorge Jesus no Fenerbahçe por uma temporada

Cerimónia de apresentação do treinador português está agendada para sexta-feira. Técnico adianta que tem recebido milhares de mensagens dos adeptos.

Está confirmado: Jorge Jesus é, oficialmente, o novo treinador do Fenerbahçe. O técnico português, de 67 anos, assinou contrato com o clube turco por uma temporada, abraçando o terceiro desafio da carreira no estrangeiro.

Depois de uma época e meia sem troféus ao serviço do Benfica, e na sequência do maior investimento feito pelo clube no plantel, Jorge Jesus estava livre desde Dezembro, após a eliminação da Taça de Portugal.

Na quarta-feira, o técnico ficou a conhecer os cantos à casa em Istambul, visitou as instalações do clube e chegou a acordo com a direcção do gigante turco, que soma 27 campeonatos nacionais mas não vence o título desde 2013-14.

“Recebi milhares de mensagens dos fãs. Este clube é paixão, quero ter o mesmo amor que vocês têm”, afirmou Jesus, num vídeo publicado pelo clube ao início da tarde.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Baskanimizla bir araya geldi, stadimizi gezdi.



Fenerbahçemiz tarafindan görüsmelere baslandigi KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. pic.twitter.com/zPc2EzPxAZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2022

A apresentação pública do treinador está marcada para amanhã, às 13h, no Estádio Şükrü Saracoğlu.

Será a terceira aventura do técnico português fora de portas, depois de ter orientado os sauditas do Al-Hilal (2018-19) e os brasileiros do Flamengo (2019-20), pelos quais conquistou o campeonato e a Taça dos Libertadores.