Departamento de Justiça aproxima-se de Trump nas investigações à invasão do Capitólio

Um ano e meio depois da invasão do Capitólio dos Estados Unidos por apoiantes de Donald Trump, surgem as primeiras indicações de que a investigação do Departamento de Justiça sobre o caso está a chegar à porta do ex-Presidente norte-americano.

Segundo os jornais Washington Post e New York Times, os procuradores começaram a questionar antigos altos funcionários da Casa Branca, sob juramento, sobre o papel de Trump num plano para travar a certificação da eleição de Joe Biden – um passo em frente na investigação que pode levar à abertura formal de um processo-crime contra um ex-Presidente dos EUA, algo inédito na história do país.

É a primeira indicação de que o Departamento de Justiça alargou o âmbito das suas investigações, ao fim de mais de um ano centrado nas acções dos apoiantes de Trump que invadiram o Capitólio. Ao todo, mais de 842 pessoas foram acusadas – e 218 já foram julgadas e condenadas – de crimes relacionados com o ataque à sede do Congresso dos EUA, incluindo participação em motim, agressões às forças de segurança e incitamento a uma insurreição.

Entre os acusados de conspiração sediciosa destacam-se os líderes de dois grupos extremistas que tiveram um papel importante nos dias e semanas que antecederam a invasão do Capitólio, e também no incentivo à multidão para derrubar as barreiras policiais e atacar o edifício no dia 6 de Janeiro de 2021: Enrique Tarrio, líder dos Proud Boys; e Stewart Rhodes, fundador e líder da milícia anti-governo Oath Keepers.

Mas, até agora, havia dúvidas sobre se o Departamento de Justiça estava também a debruçar-se sobre o papel de Trump nos acontecimentos que culminaram com a invasão do Capitólio, e que começaram com as suas queixas de fraude eleitoral na noite de 3 de Novembro de 2020, quando a contagem ainda estava em curso.

Nesses dois meses, entre Novembro de 2020 e Janeiro de 2021, o então Presidente dos EUA recusou-se a aceitar a sua derrota eleitoral e a reconhecer a vitória de Biden; e pressionou vários funcionários eleitorais e congressistas do Partido Republicano a não certificarem a eleição do seu adversário.

Em particular, e segundo as informações publicadas esta quarta-feira pelos jornais Washington Post e New York Times, o Departamento de Justiça está a avaliar se existem fortes indícios (com força suficiente para serem provados em julgamento num processo-crime) de que Trump deu ordens a congressistas republicanos, em estados como o Arizona, para certificarem a sua vitória na eleição, depois de a vitória de Biden ter sido confirmada pelo Colégio Eleitoral, a 14 de Dezembro de 2020.