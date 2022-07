Viajar sozinha, vulcão Acatenango e decisões da vida

Para encerrar esta terceira temporada do Ready. Gap. Go!, a Rita traz-nos algumas das histórias que teve a oportunidade de viver na sua viagem a solo por África, América Central e América Latina. Mas o que a levou a tomar esta decisão?

A Rita, como seria de esperar, sempre adorou viajar, mas era algo que fazia esporadicamente como qualquer outra pessoa e, sendo assim, acabou por fazer todo o percurso considerado normal. Tirou o curso de medicina veterinária e começou imediatamente a exercer em Cannes, França, uma vez que o francês já lhe era algo natural. Assim que percebeu a possibilidade de compensar horas de trabalho para poder viajar, começou a percorrer aos poucos o sudeste asiático e a alimentar este “bichinho” das viagens. Assim, foi também por essa altura que começou a delinear o seu plano por este mundo fora.

Em 2021, iniciou o seu percurso e, apesar de não ter cumprido o plano inicial, não deixou de satisfazer um desejo de pequenina: viajar entre o México e a Patagónia. Além disso, acabou ainda por juntar alguns países de África, que apesar de lhe terem trazido alguns momentos de ansiedade, foi onde criou das ligações mais profundas.

A viagem iniciou-se com o namorado no Egipto, um país pelo qual diz sentir uma espécie de amor-ódio, mas a grande aventura começou apenas no México, quando chegou à ilha Helbox e se apercebeu que estava totalmente sozinha. Os primeiros dias não foram nada fáceis devido à alta tempestade que a recebeu de braços abertos, sendo este um dos momentos em que Rita pensou em desistir...

Como podem imaginar, isso não aconteceu, e o seu percurso continuou por praias, desertos, vales e montanhas. Na Guatemala viveu o seu maior desafio a nível físico quando se propôs a subir ao pico do vulcão Acatenango; na Colômbia conheceu o povo mais alegre e na Namíbia viu paisagens de cortar a respiração.

Hoje, a Rita está de volta ao “mundo real”, pronta para pegar novamente na sua coragem infinita, fazer uma transição de carreira e casar com o homem da sua vida. Aprendeu algumas lições pelo caminho, não sente que veio muito diferente mas tem a certeza que esta grande aventura a solo lhe trouxe experiências incríveis, ajudou-a na tomada de algumas decisões e realçou a garra que, sem dúvida, a define.

Assim, termina mais uma temporada do Ready. Gap. Go!, o podcast da Gap Year Portugal. Se ainda não ouviste os episódios anteriores, este é o momento, tenho a certeza de que não te vais arrepender. Uma temporada cheia de convidados excepcionais e muitas histórias que te vão ajudar a pores em prática aquele ano sabático com que tanto tens sonhado!

Subscreva o programa Ready. Gap. Go! na Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​​​ Acompanhe a Gap Year Portugal nas redes sociais Instagram e Twitter e no site gapyear.pt.​​​