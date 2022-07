Rússia acusa 92 militares ucranianos de crimes contra a humanidade

Além dos militares, 96 pessoas, incluindo 51 comandantes do Exército ucraniano estão a ser procuradas por estarem evolvidas em crimes contra a paz e segurança da humanidade. No total, Moscovo já iniciou 1300 investigações contra membros das Forças Armadas ou políticos ucranianos.

Moscovo acusou 92 membros das Forças Armadas ucranianas de crimes de guerra contra a humanidade e propôs a criação de um tribunal internacional apoiado por países que tenham “uma posição independente sobre a questão ucraniana”, como a Síria, o Irão e a Bolívia, revelou o chefe do comité de investigação russa, Alexander Bastrikin.

De acordo com Bastrikin, a Rússia acusou “mais de 220 pessoas”, entre os quais representantes do Alto Comando das Forças Armadas e “comandantes de unidades militares que bombardearam a população civil”, escreve o diário britânico The Guardian, citando o site de notícias russo Rossiiskaya Gazeta.

Além dos 92 militares, 96 pessoas, incluindo 51 comandantes do Exército ucraniano estão a ser procuradas por estarem envolvidas em crimes contra a paz e a segurança da humanidade, reforça o chefe do comité.

No total, o Governo russo já iniciou 1300 investigações a membros das Forças Armadas ou políticos ucranianos. Destas, 400 pessoas foram responsabilizadas.

Na mesma linha, adianta Bastrikin, estão a decorrer investigações sobre funcionários do Ministério da Saúde da Ucrânia, que, segundo Moscovo, desenvolveram armas de destruição maciça, escreve a BBC.

Kiev, que ainda não respondeu às acusações, está a investigar mais de 21 mil alegados crimes de guerra cometidos pelas forças russas desde o início da invasão.

Bastrikin acusou ainda o Ocidente, apelidado pela Rússia de “Oeste colectivo”, de apoiar abertamente a Ucrânia, decisão que considera “extremamente duvidosa”. Em resposta, propôs a criação de um tribunal internacional apoiado pelos países aliados da Federação Russa, nomeadamente a Síria, o Irão e a Bolívia.