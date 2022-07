Se a comida no supermercado é muito “aborrecida”, comam-se pataniscas de algas e bolo de funcho

“Estamos a mandar vir superalimentos do outro lado do mundo quando os temos aqui”, diz a chef Maria Tavares. O Parque Natural do Litoral Norte fez 17 anos e, para comemorar, A Recoletora convidou a chef e a herbalista Fernanda Botelho para um passeio de identificação e cozinha de plantas silvestres comestíveis.

Um punhado de salicórnia e dois ou três caules de gramata-branca, um raminho de erva-do-caril e um molho de hortelã-de-burro e, já agora, também levo erva-patinha-castanha e percebes-dos-pobres para picar ao pôr-de-sol. Maria Tavares aborrece-se no supermercado, onde “tudo brilha” e “tudo é tão perfeitinho” dentro das embalagens, alinhadas nas prateleiras. “Isto não é o mundo real! Uma pessoa vai ao supermercado e a coisa é tão aborrecida que eu penso há muito mais do que isto”, comenta com a Fugas à medida que vamos caminhando no Parque Natural do Litoral Norte e provando as plantas silvestres que estão — literalmente — em todo o lado. “São opções infinitas”.