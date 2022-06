O Parque Natural do Litoral Norte revelado através das fotos de amantes da natureza

Do Neiva à Apúlia, os rios, as praias, os recifes e um cordão de dunas, os estuários e os seus sapais e bancos de areia, as manchas de pinhal, os campos agrícolas, os pequenos bosques de folhosas e caniçal. Só na área terrestre do Parque Natural do Litoral Norte, 16 quilómetros de costa, é possível observar 140 espécies de aves (115 avistadas com regularidade), várias durante as migrações. E com elas chegam os observadores de aves, fotógrafos que se misturam na paisagem, camuflados, pessoas que não desistem enquanto não se aproximam dos bichos que foram conhecendo dos livros ou dos passeios na restinga.

A exposição colectiva PNLN revelado é uma homenagem, explica Carlos Rio à Fugas, que conheceu o fotógrafo pouco depois de a pandemia invadir as nossas vidas — e de deixar o planeta mais disponível para a fauna e a flora. "Tendo como ponto de partida a ideia que tenho que os fotógrafos de natureza e as suas fotografias nem sempre são valorizados (sejam eles profissionais ou não) e em particular sobre a importância que têm na divulgação dos territórios e da biodiversidade, em particular do PNLN, convidei 36 fotógrafos que sei frequentarem o PNLN para apresentarem uma fotografia desde que feita neste território", refere Carlos Rio, responsável pela curadoria da exposição que ficará até meados de Setembro na sede do PNLN, em Esposende.

Mas nem só de aves é feito o território. "Dos insectos aos anfíbios, répteis, aves, e paisagem, esta exposição mostra como o PNLN é um território cheio de vida selvagem", junta o fotógrafo, que aproveita a oportunidade para homenagear também Aires Pires, fotógrafo de natureza esposendense recentemente falecido.

A inauguração da exposição PNLN Revelado é na sexta-feira, pelas 18h30, podendo a mesma ser visitada virtualmente através deste link.

Para sábado, dia 25, está marcado um passeio fotográfico pelos passadiços do estuário do Cávado, em Fão, e na mata de folhosas e pinhal entre Fão e Apúlia.