Porto Blues Fest: “Ligar os jovens ao blues para que o blues não se perca”

O Porto Blues Fest abre a edição de 2022 no dia 29 com Budda Guedes e Danny Del Toro e encerra dia 30 à noite com os britânicos Dr. Feelgood, uma instituição do blues. E criou uma bolsa de estudo, que vai enviar um aluno à Noruega em Agosto.

O Porto Blues Fest está de volta à concha acústica dos jardins do Palácio de Cristal para mais uma meia dúzia de concertos, já no próximo fim-de-semana, 29 e 30 de Julho. No primeiro dia, sexta-feira, a abertura faz-se juntando em palco o português Budda Guedes com Danny Del Toro, de Espanha (18h30), seguindo-se os também portugueses Peter Storm & The Blues Society (21h30) e a norte-americana Janice Harrington (23h). O dia 30 abre com os portugueses The Smokestackers (18h30), seguidos dos brasileiros Alexandre da Mata & The Black Dogs (21h30) e dos britânicos Dr. Feelgood (23h), um nome icónico no blues mundial, cuja aventura começou nos anos 60 e que se preparam para lançar um novo álbum, Damn Right, sucessor de Repeat Prescription (2006).