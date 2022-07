Criação de alternativa à VCI pode ajudar, mas terá que fazer parte de um quadro maior

A Via de Cintura Interna (VCI) do Porto tem um problema que se transforma em vários. Está constantemente sobrecarregada o que levanta questões ambientais, de mobilidade e urbanísticos. Na semana passada, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, avançou com uma ideia para contornar o problema: uma alternativa para aliviar o trânsito que hoje passa pelas pontes do Freixo e Arrábida.