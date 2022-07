Dos primeiros ecos à genética animal: a chegada de Mendel a Portugal

As ideias de Gregor Mendel e os seus princípios da hereditariedade ecoaram rapidamente em Portugal. Em 1904, surgia o primeiro artigo sobre os trabalhos de Mendel.

A genética não demorou a chegar a Portugal, a partir da redescoberta das ideias do abade e cientista Gregor Mendel. No entanto, demoraram a implementar-se. Apenas na década de 1930 surgiram os primeiros artigos originais sobre genética em Portugal, com a primeira disciplina dedicada a esta área a aparecer em 1929-30, na Universidade de Coimbra.