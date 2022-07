Relatório aponta “falhas sistémicas” na resposta a ataque na escola de Uvalde

Um relatório que analisou a resposta da polícia ao ataque a tiro na escola de Uvalde, Texas, em Maio, em que morreram 19 crianças e duas professoras, aponta responsabilidade pela demora na intervenção policial não só ao chefe da polícia da escola, mas também à maioria dos quase 400 agentes da polícia estadual e federal que esperaram quase uma hora até alguém decidir finalmente confrontar o atirador.

A decisão de interromper o ataque e atingir o atacante, de 18 anos, foi tomada por um pequeno grupo de polícias e um número dois de um condado vizinho — o que quer dizer, nota o relatório de 77 páginas, que a intervenção poderia ter sido decidida muito mais cedo por outros polícias no local.

Os agentes não fizeram o que estava previsto no seu treino de resposta a situações de ataques a tiro, “e não deram prioridade ao salvamento de vítimas inocentes” e sim “à sua própria segurança”.

O relatório diz ainda que, “além do atacante, a comissão não encontrou nenhuns ‘vilões’ no decurso da investigação, mas sim falhas sistémicas e uma chocante tomada de decisões erradas”.

Havia dois grupos de polícias, um no lado norte da escola, e outro no lado sul, e nenhum sabia o que o outro estava a fazer, diz o relatório. A pessoa que a comissão considerou responsável pela resposta, o chefe da polícia da escola, Pete Arredondo, disse que não se via a si próprio nesse papel. Vários grupos de agentes acharam que era ele o responsável, outros não sabiam quem estava a comandar a resposta ao ataque, que acabou por durar 77 minutos.

“O vazio de liderança pode ter contribuído para a perda de vidas, já que os feridos esperaram mais de uma hora por ajuda, e o atacante continuou a disparar”, lê-se no relatório, citado pelo jornal norte-americano The New York Times. Algumas vítimas morreram a caminho do hospital, e o relatório diz, numa nota final, que “é plausível que algumas vítimas pudessem ter sobrevivido”.

Mas também acrescenta que, mesmo que a resposta tivesse sido exemplar, a maioria das vítimas teria morrido dos graves ferimentos provocados pelos disparos da arma tipo AR-15, uma versão semi-automática da metralhadora M-16, que pode ser comprada legalmente. O atacante esperou até ter 18 anos para a comprar.

O relatório foi feito para dar informação às famílias das vítimas e ao público em geral, disse o encarregado pela comissão de investigação, o republicano Dustin Borrows — muitas pessoas vinham a expressar indignação pela demora da polícia a agir. “Se vos posso dizer apenas uma coisa, é que houve várias falhas sistémicas”, declarou Borrows. “Vários agentes da polícia no local sabiam ou deviam saber que estavam pessoas a morrer naquela sala de aula, e deviam ter feito mais”, declarou.