Mirandela retoma Festas da Cidade: 14 dias de espectáculos, milhares de bombos

Mirandela retoma este ano as Festas da Cidade, com um investimento de 300 mil euros em 14 dias de espectáculos, que culminam com a tradicional Noite dos Bombos, divulgou o município do distrito de Bragança.

Depois de uma paragem forçada de dois anos devido à pandemia de covid-19, a cidade transmontana promete, entre 25 de Julho e 7 de Agosto “mais de 50 espectáculos e “uma das maiores exibições de pirotecnia do país”, como se lê em comunicado.

Ao longo de 14 dias, a cidade ribeirinha do Tua “volta a celebrar as Festas da Cidade e em honra de Nossa Sra. do Amparo”, numa organização conjunta entre a Câmara Municipal e a Confraria de Nossa Senhora do Amparo.

“Com um orçamento de cerca de 300 mil euros, são mais de 50 espectáculos, que culminam com a tradicional Noite dos Bombos e uma das maiores exibições de pirotecnia do país”, promete a organização.

Para a autarca local, Júlia Rodrigues, “o investimento nestas festividades, que levam à cidade do Tua milhares de pessoas, traduz-se num excelente motor económico local e promotor do turismo na região”.

A animação arranca com artistas locais e o concerto de abertura a cargo da orquestra da Escola Profissional de Arte de Mirandela ESPROARTE e as jovens cantoras Gabriela Lemos e Maria Sanhudo.

Toy, Carlão, Quina Barreiros, Vira Milho e Quem é o Bob? são alguns dos nomes que marcam presença no palco das festas presença em Mirandela.

A noite mais longa do ano é a de 5 de Agosto com “os sons graves e repicados de milhares bombos, empunhados por locais e forasteiros”, que transformam “o coração da cidade num palco de folia.

Para a última noite das festas, a 6 de Agosto, estão prometidos “cerca de 40 minutos de fogo-de-artifício” “num dos maiores espectáculos piromusical do país”.