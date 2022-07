Energia acelera subida dos preços na produção industrial para 25,7%

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) registou um aumento homólogo de 25,7% em Junho, segundo os dados do INE publicados esta segunda-feira, acima dos 24,5% do mês anterior.

Este resultado, diz o instituto de estatística, “manteve-se fortemente influenciado pela evolução dos preços da energia e dos bens Intermédios”, sem os quais o índice teria subido menos de metade: 10,9% (contra 10,3% em Maio). Para se perceber a intensidade do impacto, o agrupamento de energia teve uma variação homóloga de 63,6%.

As indústrias transformadoras destacaram-se com uma subida de 25,7% (22,9% em Maio), contribuindo com 22,9 pontos percentuais para a variação do índice total.

Já a variação mensal do índice agregado foi 2,5% (1,6% em Junho de 2021). Em termos trimestrais, diz o INE, entre Março e Junho “os preços na produção industrial aumentaram 25% face ao trimestre homólogo (no trimestre anterior esta variação tinha sido de 22%)”, novamente devido ao impacto dos agrupamentos de energia e bens intermédios.