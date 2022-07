Empresa que gere parque de campismo lucrou 175 mil euros com golas e kits de protecção vendidos ao Estado

Uma empresa que gere um parque de campismo e tem no seu objecto turismo da natureza acabou a vender à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), em 2018, 70 mil golas e 15 mil kits de autoprotecção, que teve de subcontratar a outras sociedades, tendo com a venda arrecadado um lucro de quase 175 mil euros, mais de 50% do valor do negócio.