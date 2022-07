Quantas divisões têm os pais de Famalicão?

Numa das suas últimas crónicas na Rádio Observador, escutei Alberto Gonçalves lamentar que não haja mais “pais de Famalicão”, como o casal Mesquita Guimarães, a impedirem os filhos de frequentarem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. Eu não lamento nem deixo de lamentar, mas fiquei a pensar: de facto, é intrigante que este caso particular, que tem gerado a comoção e o apoio moral de tanta gente, não tenha criado um fenómeno de imitação e solidariedade real, coerente com o vigor do que se tem dito e escrito. Porque é que, para além do dito casal, só há “pais de Famalicão” de bancada?