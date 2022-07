Ministério mantém decisão e permite que aluno que não frequentou aulas de Cidadania passe de ano

O Ministério da Educação manteve “os pressupostos” do despacho com data de Novembro de 2021, assinado por João Costa, à data secretário de Estado adjunto e da Educação, hoje ministro, permitindo assim a transição para o 9.º ano do aluno que tinha sido chumbado pelo estabelecimento de ensino por mais uma vez exceder as faltas autorizadas à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.