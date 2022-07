Euribor a três meses agrava créditos mas melhora Certificados de Aforro

As taxas utilizadas no crédito à habitação continuam a subir acima das expectativas, penalizando particulares e empresas. Mas a rentabilidade de alguns produtos de poupança está a aumentar.

As taxas Euribor estão a subir a um ritmo acelerado. No segundo dia em terreno positivo, a Euribor a três meses, prazo mais curto utilizado nos empréstimos à habitação, e muito presente nos empréstimos a empresas, já ia, esta sexta-feira, em 0,072%. Esta subida é uma má notícia para quem tem crédito à habitação com este prazo, e para os restantes, que também estão a registar máximos de 10 anos, mas é, no entanto, positiva para quem tem poupanças indexadas a estas taxas, como é o caso de alguns depósitos, dos Certificados de Aforro e outras aplicações.