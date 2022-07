Marés Vivas: as saudades de ver "povo feliz e livre"

O Festival Marés Vivas regressou esta sexta-feira a Vila Nova de Gaia, após dois anos de interregno devido à covid-19, para alegria dos festivaleiros que confessaram à Lusa "muitas saudades de ver o povo feliz e livre", e sem "receio algum" de ajuntamentos.

Naquela que foi a primeira de três noites de festival, para as quais os bilhetes já esgotaram há algum tempo, as pessoas chegaram atraídas pelo sentimento de regresso à normalidade e para assistirem ao concerto do "ídolo dos anos 80", o cantor Bryan Adams, que se estreou no festival, no palco principal Meo Marés Vivas.

Ao longo dos três dias vão passar pelos cinco palcos do festival mais de 35 bandas e artistas nacionais e internacionais.

Bryan Adams e os James fizeram as honras de abertura e, no sábado e domingo, as actuações cabem a Maluma, Anitta, Diogo Piçarra, Maro e Dino D'Santiago.