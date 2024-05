Vestida de negro, paróquia de Lavra protesta por santos na Festa da Praia

Na noite desta sexta-feira, a população de Angeiras, Matosinhos, concentrou-se, em silêncio e de luto, em frente à igreja de Lavra. Manifestam-se contra a decisão do padre de não permitir a saída da imagem de Nossa Senhora de Fátima da igreja, tendo já sido cancelada a festa bienal em honra da santa, que em Agosto vai em procissão até à praia para benzer os barcos dos pescadores.

“Esta é uma tradição com 82 anos. Começou depois de uma aflição no mar de pescadores de Angeiras. É muito sentida na localidade”, diz uma das organizadoras do grupo de protesto, Mónica Oliveira, à Lusa, antes de lamentar o anúncio do padre “no último domingo, de que não haveria festa”. Para Mónica, a justificação dada de que as imagens se podem danificar na procissão "não é aceitável".

Estão a circular dois abaixo-assinados que a população quer entregar na próxima semana ao bispo do Porto, o primeiro a apelar à substituição do padre António Augusto e o segundo a pedir a Manuel Linda autorização para a realização da Festa da Praia, que decorre a cada dois anos entre o primeiro e o segundo fim-de-semana de Agosto.

“Sou filha, mulher, nora, cunhada e irmã de pescadores, e é uma tristeza muito grande ver que a nossa imagem não vai até à praia. Desde que me conheço que a vejo ir: quando a sirene toca e a Senhora pisa na areia, choro até que ela sai da praia”, conta ao Jornal de Notícias Manuela Pereira, que acredita que “o padre está a discriminar os pescadores”, a quem a imagem foi oferecida.