Fogo em Palmela: “Quando fomos embora o que deixámos para trás era um cenário de horror”

A noite de quarta-feira trouxe a calma a Palmela, em Setúbal. E com o novo dia nasceu também o medo de voltar a ver as chamas a aproximarem-se das habitações. Tudo ali é, agora, silêncio. De quando em vez passam carros de bombeiros para controlar e vigiar possíveis reacendimentos. Em nada comparam com o caos em que circulavam no dia anterior, quando as chamas ceifaram toda a encosta que vai do Castelo de Palmela até Aires. “Quando fomos embora, aquilo que deixámos para trás era um cenário de completo horror”, recorda Mónica Pires, da Farmácia d’Aires.