O mar vai reacender laços entre Matosinhos e município galego

A relação surgiu nos anos 50 do século passado e de forma inusitada. Ao contrário de outros acordos de geminação, a aliança entre Matosinhos e Vilagarcía de Arousa, localidade costeira na Galiza, brotou do vínculo entre os clubes de futebol de ambos os municípios: o Leixões SC, de Matosinhos, e o Arosa SC, de Vilagarcía de Arousa.

“A história da geminação não nasceu da iniciativa dos governantes locais, mas sim da própria população, da relação com o desporto”, elucida ao PÚBLICO o actual alcaide de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela. A partir do momento da assinatura do protocolo de cooperação, a relação entre os dois territórios costeiros esmoreceu, lamenta o alcaide, e a partilha de experiências entre os dois municípios do litoral do Eixo Atlântico ficou espelhada em simbolismos menores: “Nós temos a avenida Matosinhos e eles têm a avenida Vilagarcía de Arousa”.

Para que a relação reacendesse, ambos os territórios decidiram candidatar-se a um projecto europeu, intitulado “Mar que nos une”, o qual conta com o apoio do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal, no âmbito da convocatória do programa CERV (Cidadãos, Igualdade, Direitos e Valores). O projecto, com uma dotação orçamental de 26.425 euros, foi aprovado e prevê o desenvolvimento de iniciativas turísticas, culturais, gastronómicas e desportivas, todas centradas no mar e comuns aos dois municípios.

Esta quinta-feira, após uma primeira reunião de partilha entre Alberto Varela e a presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, ocorreu o arranque do projecto, com a inauguração de uma exposição no posto de turismo de Matosinhos. “É uma exposição fotográfica que valoriza aspectos de ambos os municípios, como a actividade piscatória, a indústria conserveira ou a valorização de produtos do mar”, adianta ao PÚBLICO Luísa Salgueiro.

O projecto comunitário, que estará sempre relacionado com a “economia azul”, vai incluir a “elaboração de um plano de desenvolvimento estratégico para o turismo” e iniciativas de cariz “cultural e de protecção civil”, acrescenta a também presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Dentro das iniciativas previstas, estará ainda, revela Alberto Varela, a intenção de utilizar os mercados municipais, considerados “pontos de atracção” nas localidades, em actividades de promoção, e de recuperar o vínculo desportivo que originou o acordo de geminação.

A próxima reunião entre os dois municípios, que já terá a consolidação de mais iniciativas, está agendada para o final de Setembro.