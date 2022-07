Vladimir Ryabinin, guardador de oceanos

No sexto episódio do podcast Azul , ouvimos Vladimir Ryabinin, secretário-executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO. Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

No sexto episódio do podcast Azul, o convidado é Vladimir Ryabinin, secretário-executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da UNESCO e também director-geral adjunto da UNESCO. A entrevista foi conduzida em inglês.

Na semana da grande Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas, que aconteceu em Lisboa entre 27 de Junho e 1 de Julho, a editora Teresa Firmino conversou com este oceanógrafo, climatólogo e meteorologista russo sobre o Relatório do Estado do Oceano de 2022, o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (dedicado à protecção da vida marinha), os desafios da Década das Ciências do Oceano para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e ainda quais são as grandes soluções que estão a ser pensadas para os grandes problemas que o oceano enfrenta.

Foto Vladimir Ryabinin, secretário executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO UNESCO

Vladimir Ryabinin fala ainda sobre a sua relação com o português Mário Ruivo, que também foi secretário-executivo da Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO entre 1980 e 1989​.

