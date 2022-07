Os rankings das escolas e a infantilização do debate

Há uns anos, de férias pelo Hampshire numa espécie de peregrinação literária pelos locais da vida (e da morte) de Jane Austen, dei com publicidade de escolas privadas daquela zona numa revista regional que o hotel disponibilizava aos hóspedes. Os ditos colégios não informavam qual posição em rankings, no entanto ofereciam uma panóplia de dados úteis para os pais escolherem onde inscrever os rebentos. Informavam as médias dos alunos nos vários exames, que percentagem entrava nas melhores universidades (e quais, se Oxbridge, se as de tijolo encarnado, se as mais recentes) e em que tipo de cursos.