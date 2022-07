Hungria e Polónia continuam a ser os campeões do atropelo às regras do Estado de direito na UE

Terceiro relatório sobre o Estado de direito da UE vem acompanhado de recomendações específicas para cada Estado-membro. Bruxelas revela preocupação com o uso de software espião e com a pressão económica e política exercida sobre os serviços públicos de comunicação social.

A Hungria e a Polónia continuam a ser os campeões dos atropelos às regras democráticas e às decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, aponta o terceiro relatório anual sobre o Estado de direito divulgado, esta quarta-feira, pelo executivo comunitário — que, pela primeira vez, avança uma série de recomendações específicas por país de forma a “encorajar” as reformas e medidas necessárias para assegurar o cumprimento dos princípios básicos do Tratado de Lisboa.