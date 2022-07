Guitarrista português João Pires anuncia Guarida com um tema dedicado ao filho, CAÊ

O álbum, o quarto em seu nome, tem data de lançamento prevista para 9 de Setembro, mas João Pires já começou a divulgá-lo. Publicou um primeiro single, Jangada, em Maio, e estreia agora CAÊ, este dedicado ao seu filho e que estará esta semana disponível nas plataformas digitais. O single, que conta com a participação de André Xina nas programações electrónicas e de Juninho Ibituruna nas percussões, inspirou um videoclipe filmado nas paisagens algarvias de Aljezur. No texto de lançamento, diz João Pires diz que esta música, que dedicou ao seu filho, “remete para o acompanhamento e o crescimento desta criança ao longo dos anos. CAÊ veio no decurso de muitas noites de ninar. Reparei que o padrão rítmico e melódico deste tema o acalmava e o fazia dormir. O vídeo foi realizado nas paisagens de Aljezur e tem a assinatura da Marina Vismara, ao qual agradeço desde já sua arte, sensibilidade e amizade.”

Nascido em Lisboa, em 5 de Novembro de 1981, a vida de João Pires tem sido marcada pelas viagens (a mãe trabalha na TAP e o pai numa empresa de logística) e, entre Portugal, Brasil e Cabo Verde a sua música reflecte essa experiência nómada. Os seus dois primeiros discos, Caminhar e Coladera, lançou-os no Brasil, num período onde ali viveu seis anos, enquanto o terceiro, Lisboando, tem a marca da sua cidade-natal e também dos sons e culturas que nela se cruzam, enriquecidos com a participação de, entre outros, Aline Frazão, Dino D’Santiago, João Frade, Cristina Águas, Pedro Moutinho, Marcos Suzano, Miroca Paris ou Ivo Costa.

Com uma vida dedicada à guitarra, como músico e compositor, João Pires está ligado aos grupos Coladera (PT/BR) e Cordel (PT), compondo para artistas como Aline Frazão, Salvador Sobral, Sara Tavares, Jazzanova, Dino D’Santiago, Buba Espinho ou Pedro Moutinho. O seu quarto álbum, que se intitulará Guarida, será lançado a 9 de Setembro com uma apresentação ao vivo no dia 22 desse mesmo mês, no auditório da biblioteca de Marvila, pelas 21h30.