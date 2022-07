Quarta, na TV: pessoas, animais e a arte de os animar

CINEMA

Voo Para a Liberdade

TVCine Top, 7h05

O ornitólogo francês Christian Moullec tornou-se piloto de ultraleves para ajudar gansos na sua migração da Alemanha para a Suécia — uma história real que serviu de base para este filme de Nicholas Vanier, em que um filho tem de passar três semanas de férias com o pai, na natureza. O que começa como uma provação acaba numa aproximação, com o jovem a conhecer melhor o pai e a acabar por ajudá-lo a fazer voar os gansos para a liberdade.

Annie Hall

TVCine Emotion, 11h05

Foi o filme que marcou a passagem de Woody Allen da primeira fase da sua carreira, com comédias despreocupadas e simples, para filmes mais filosóficos e dominados pelas suas obsessões. Allen interpreta o papel de um escritor de comédias, inseguro e neurótico, que se apaixona por Annie Hall (Diane Keaton), uma aspirante a cantora. Com uma visão simultaneamente cínica e bem-humorada das relações pessoais, esta história de complicações amorosas é um documento sobre o amor nos anos 1970.

A Hora Mais Negra

Hollywood, 11h40

Ano de 1940. As tropas nazis ganham terreno sobre as forças aliadas. Churchill, recém-chegado ao cargo de primeiro-ministro britânico, depara-se com a decisão mais difícil da sua vida: aceitar um tratado de paz com a Alemanha ou declarar guerra. Dirigido por Joe Wright e escrito por Anthony McCarten, o filme é protagonizado por um Gary Oldman quase irreconhecível, num papel premiado com um Óscar. Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane e Ronald Pickup dão vida às personagens secundárias.

Hachiko - Amigo para Sempre!

AMC, 18h29

Lasse Hallström (As Regras da Casa, The Shipping News) assina o remake do filme Hachikô Monogatari (1987), do japonês Seijirô Kôyama, baseado na história verídica de uma fidelidade canina imortalizada em estátua no centro de Tóquio. Parker Wilson (Richard Gere) é um professor universitário cujo cão, “Hachi”, o acompanhava todos os dias até à estação de comboio onde, todas as noites, o esperava. Um dia Parker não regressou e o seu companheiro continuou a esperar, até à sua morte.

INFANTIL

Patrulha Pata: O Filme (V. Port)

TVCine Top, 18h15

Cal Brunker dirige a adaptação ao grande ecrã da série televisiva de animação criada por Keith Chapman, que conquistou os espectadores mais pequenos com as aventuras de um grupo de heróis caninos sempre prontos a salvar o dia, sob o comando de Ryder. Desta vez, têm de deixar a relativamente pacata Baía da Aventura e partir em direcção à cidade grande, onde o novo (e desonesto) presidente Humdinger ameaça transformar a vida de todos num caos – todos menos os seus queridos animais de estimação “gatastróficos”.

DOCUMENTÁRIOS

Carlos Lopes - O Homem da Maratona

RTP2, 16h18

Estávamos em 12 de Agosto de 1984 quando Portugal forjou mais um herói: a primeira medalha de ouro olímpica veio de Los Angeles ao pescoço de Carlos Lopes. A prova não foi só rápida e vencedora: a marca atingida, de duas horas e nove minutos, foi recorde olímpico por mais de 20 anos - até aos Jogos de Pequim, em 2008. Um documentário de Ivan Dias sobre o primeiro campeão olímpico português: a história do homem e daquele que seria o seu momento, também o momento de uma nação.

Balada de Teerão

RTP2, 23h02

Através da música e das suas gentes, Erfan, um jovem curdo com ambição de tornar-se cineasta, leva-nos à descoberta de um país desconhecido, misterioso, culto e sofisticado. Este documentário de Javier Tolentino é uma carta de amor à cultura, história e povo iranianos, assim como uma viagem poética a um país onde a tradição e a modernidade se defrontam.

Arte de Animar Portugal

RTP1, 2h14

Um documentário de Helena Pinto que pretende divulgar a história do cinema de animação português, desde os seus primórdios até aos dias de hoje, para além de revelar os “bastidores” destas produções que há mais de 80 anos põem Portugal no mapa do cinema animado. Questiona-se a especificidade deste gesto criativo — um processo lento que exige uma grande entrega e dedicação — o que o torna apaixonante e o que precisa para sobreviver.