Mark MacGann, o denunciador que revelou os segredos da Uber: “Vendemos uma mentira”

A estratégia da Uber de manipular políticos e amplificar as histórias de taxistas violentos para expandir as suas operações foi denunciada por um dos seus principais responsáveis. Esta segunda-feira, o irlandês Mark MacGann, de 52 anos, que liderou a estratégia da Uber na região da Europa, África e Médio Oriente durante anos, identificou-se como a fonte que enviou mais de 124 mil documentos internos da Uber – incluindo e-mails, relatórios e SMS da chefia – ao jornal britânico Guardian no começo de 2022. Agora, são uma parte central dos Uber Files, um trabalho de investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), divulgado este domingo, sobre as políticas problemáticas da Uber entre 2013 e 2017.