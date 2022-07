Aeroporto: Brilhante Dias pede ao PSD que separe “oposição ao Governo e oposição ao país”

O líder parlamentar do PS apelou esta terça-feira ao PSD para que separe o que é “fazer oposição ao Governo do que é fazer oposição ao país” quanto à solução aeroportuária para a região de Lisboa.

No final da primeira reunião descentralizada da direcção do grupo parlamentar, em Sines (Setúbal), Eurico Brilhante Dias comentou as declarações do vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, que na segunda-feira defendeu que o Governo não pode “passar a bola” aos sociais-democratas nesta matéria.

“O PSD tem de escolher o seu caminho e precisa de perceber que fazer oposição ao Governo é legítimo, é normal, o Governo precisa de uma boa oposição, mas deve separar o que é fazer oposição ao Governo do que é fazer oposição ao país”, contrapôs o líder da bancada socialista.

Brilhante Dias considerou que, quanto ao futuro aeroporto, “a opção política do Governo é clara": “É envolver o maior partido da oposição para que a solução final seja perene.”

Para o deputado socialista, “não foi apenas a falta de decisão” que leva a que a região de Lisboa ainda não tenha um novo aeroporto. “Foi o facto também evidente de, quando mudou o Governo, em particular quando o PSD regressou ao poder, ter alterado decisões. Neste caso, ainda não saiu da oposição, mas já alterou a sua posição sobre o aeroporto mudando de liderança”, disse.

Eurico Brilhante Dias considerou que “a oposição também é responsável pelo futuro do país” e deixou um “recado” para o novo presidente do PSD, Luís Montenegro.

“A política de terra queimada não resolve os problemas dos portugueses e, por isso, não resolve problema de nenhum político português, nem mesmo do dr. Montenegro”, afirmou.

Na segunda-feira, no final da primeira reunião da Comissão Política Nacional do PSD desde a tomada de posse de Luís Montenegro, em 3 de Julho, Paulo Rangel expressou uma posição de “condenação veemente” ao primeiro-ministro por reduzir o episódio com o ministro das Infra-estruturas sobre o futuro aeroporto a “um casinho”, e desafiou-o a dizer se avança com a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) antes de haver “outros progressos” sobre o tema.

O grupo parlamentar do PS quer “dar aos portugueses uma ideia de futuro”, apesar de “todas as dificuldades” geradas com a pandemia da covid-19 e com os reflexos da guerra na Ucrânia, disse o líder da bancada socialista.

“É importante dar aos portugueses uma ideia de futuro, que o país tem futuro, e que esse futuro melhor se constrói todos os dias com mais investimento, público e privado, com sentido estratégico do desenvolvimento dos nossos recursos”, naturais, científicos e humanos, sintetizou o deputado socialista,

Esta reunião descentralizada visou preparar o debate do estado da nação”, que vai realizar-se no dia 20 no plenário da Assembleia da República.