Partido Trabalhista apresenta hoje uma moção de censura ao Governo de Johnson

Maior partido de oposição do Reino Unido descontente com plano dos conservadores para só nomearem substituto do primeiro-ministro em Setembro. Moção será votada na quarta-feira, mas está destinada ao fracasso.

Mesmo sabendo que a jogada está condenada ao fracasso, o Partido Trabalhista vai avançar com uma moção de censura ao Governo conservador, liderado pelo (ainda) primeiro-ministro Boris Johnson. Fontes do maior partido de oposição no Reino Unido revelaram ao site The Huffington Post UK e à cadeia televisiva BBC que a moção será apresentada esta terça-feira no Parlamento, para ser discutida e votada na quarta-feira.