Agnelo Regalla: “O regime guineense tenta calar aqueles que levantam a voz”

O político, jornalista e poeta foi vítima de uma tentativa de assassinato em Maio passado que o deixou com a marca na perna da bala que a trespassou. A recuperar em Portugal há quase dois meses, garante que vai voltar à Guiné-Bissau para disputar as eleições de Dezembro, mesmo acreditando que “não há condições para que haja eleições livres, justas e transparentes”.

Líder da União para a Mudança e ministro dos Assuntos Parlamentares no Governo de Aristides Gomes, que o Presidente Umaro Sissoco Embaló demitiu assim que tomou posse, Agnelo Regalla foi alvo de uma tentativa de assassinato na sua casa em Bissau, a 7 de Maio, facto que o obrigou a viajar até Portugal para a sua convalescença. Jornalista e político, foi sempre reconhecido como poeta, mas sem obra publicada. Algo que vai mudar agora, com a edição de um livro de poemas na editorial Novembro até ao final do ano.